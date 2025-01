Na região de Yaroslavl, a polícia apreendeu três quilos de drogas sintéticas

Como relatado no departamento, os residentes de Yaroslavl conduziram atividades de busca operacional com colegas do Ministério de Assuntos Internos da Rússia. Na rodovia federal M-8 Kholmogory, a polícia parou um carro Volkswagen dirigido por um homem de 50 anos.

No carro, os investigadores encontraram dois sacos plásticos contendo uma substância. Funcionários do centro forense do Ministério da Administração Interna determinaram que se tratava de uma droga sintética com peso total de 2.989 quilos.

O homem preso admitiu que transportava drogas para uma loja online ilegal. As substâncias proibidas seriam vendidas através de abrigos.

Os investigadores da polícia abriram um processo criminal sob o artigo “Tentativa de venda ilegal de entorpecentes em grande escala”. O tribunal optou por uma medida preventiva sob a forma de detenção do suspeito.