Na região de Yaroslavl, os bombeiros desligaram a casa e salvaram o gato

Na região de Yaroslavl, quando desliga um incêndio na vila de Cherkasovo, distrito de Breytovsky, o prédio foi parcialmente defendido do incêndio. E eles transportaram um gato de fogo.

De acordo com o serviço de imprensa do Ministério da Emergência na região de Yaroslavl, a Câmara pegou fogo em 15 de fevereiro. Os bombeiros que chegam atiraram na chama, desligaram o fogo por dentro. Durante a inspeção da casa pelos bombeiros, foi encontrado um gato, que foi obstruído sob a caldeira de aquecimento. O gato queimou um pouco, mas sobreviveu. O gato estava fora do fogo por um bombeiro Ilya Sidorov.

A prova d’água de bigode foi dada aos proprietários. Não há vítimas no fogo. O motivo do incêndio é uma operação incorreta do elemento de aquecimento de água.

Um edifício residencial por 100 quadrados está seriamente danificado.

Serviço de imprensa fotográfica do Ministério da Emergência