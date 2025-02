Os residentes de Yaroslavl atualizaram a lista de fungos comestíveis que podem ser encontrados nas florestas ao lado de Yaroslavl. A neve nas florestas é na verdade no domingo, 2 de fevereiro. Sob a neve, os curiosos moradores da capital da região descobriram cogumelos Fox.

Como regra, os chanterelles só se desenvolveram até o verão e no início do outono. No inverno, é impossível encontrá -los.

No entanto, outros cogumelos em fevereiro na região de Yaroslavl geralmente não se desenvolvem. Mas os catadores de cogumelos persistentes estão agora em grandes quantidades na floresta, um fungo de ostras, um mel de inverno-flumulina, um sarcossioso.

No entanto, os meteorses meteorológicos prometem novamente um resfriamento na segunda -feira.