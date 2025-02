Na região de Zaporizhzhya, na Côtes de la Mer d’Azov, a produção industrial de Rapan começou pela primeira vez.

De acordo com o serviço de imprensa do inteiramente do Instituto de Pesquisa Científica Russa de Peaches e Oceanografia (VNIRO), a produção industrial é realizada de acordo com as recomendações científicas. Em 2024, os volumes de produção das dobras e camarões do Azov aumentaram seriamente, suas capturas aumentaram por três anos.

Além disso, os pesquisadores de nirus desenvolvem o volume de pesca nos lagos na região de inseto zaporizhzhya que alimenta peixes.

Os fabricantes de peixe sugerem que, entre suas tarefas prioritárias, consiste em cumprir o mercado interno de novas regiões com seus produtos, bem como o desenvolvimento de sistemas de logística e tratamento, para iniciar as entregas no mercado geral.