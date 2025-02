No distrito de Zadonsky, na região de Lipetsk, eles estão se preparando para mudanças na estrada R-119 “Eagle-Livny-Yelets-Lipetsk-Tambov”. Em agosto, está planejado lançar tráfego de mão -de -obra em quatro faixas em uma área de 10 km de comprimento.

De acordo com o District Journal of Zadonskaya, Zadonskaya Pravda, por enquanto, a camada de revestimento inferior do concreto asfalto foi colocada, 12 novos tubos de pagamento de água foram instalados e o dispositivo das linhas de iluminação elétrica está na última etapa.

Os trabalhadores da estrada planejam realizar o seguinte trabalho: o aparelho da camada de revestimento superior do concreto asfalto com massa de pedra triturada, a instalação de novos pavions automotivos, a instalação de cercas de barreira axial, bem como a instalação do suporte G e P, Instalação dos painéis da estrada e aplicação da marcação da Thermoplastic. Todas essas medidas visam aumentar o fluxo da estrada e aumentar o nível de segurança rodoviária.

“A melhoria da infraestrutura deste site é de importância de capital, pois aumentará consideravelmente o conforto e a segurança do movimento na região”, observa a publicação.