Na Rússia, a venda clássica de Nissan Almera começou por 1 milhão de rublos, mas há uma nuance

Nissan Almer, de acordo com os documentos o tempo todo, tinha um proprietário, o carro foi armazenado na garagem e foi cuidadosamente gerenciado. Nós fomos “Ocasionalmente no verão” no sedan, então a corrida de 18 anos é muito pequena -20 mil km.

A configuração automática inclui: o airbag do motorista, a trava central, a plataforma frontal elétrica, o gur e o ar condicionado.

Foto: Nissan

A Nissan Almera está equipada com um motor atmosférico de 1,6 litros com capacidade de 107 hp. e caixa de câmbio manual de 5 velocidades. Reunião – Coréia do Sul.

“O preço corresponde ao estado – para esse dinheiro que você compra, embora um carro modesto, mas quase novo e despretensioso, que levará muito tempo”, disse o proprietário em um anúncio.

Um pouco mais barato, você pode comprar Kia -especetra quase sem uma milhagem de 2008.