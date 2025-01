No território Khabarovsk, dois aeroportos foram fechados para limpar a pista de neve

O trabalho sobre a limpeza da pista (pista) da neve levou ao fechamento temporário dos aeroportos do Haban soviético e Nikolaevsk-on-amur no território de Khabarovsk. Isso foi relatado pelo serviço de imprensa da companhia aérea regional “Khabarovsk Airlines”, escreve Xícara.

“O porto soviético será fechado das 9:00 às 11:00 (das 14h às 4h em Moscou) para a recepção e saída do avião. Atualmente, está em andamento o trabalho para limpar o aeródromo da neve. ‘Nikolaevsk- O aeroporto On-Amur está fechado das 7:30 às 12:00 (das 00:30 às 5:00 em Moscou) para obras semelhantes na pista ”, diz o relatório.

Deve-se notar também que em Nikolaevsk-on-Amur, a partida do voo 409 é adiada ao longo da estrada Khabarovsk-Nikolaevsk-on-Harpuchi, programada para 8 de janeiro.

Anteriormente, especialistas do extremo centro hidrometeorológico oriental avisado Sobre as condições climáticas desfavoráveis ​​esperadas de 8 a 9 de janeiro nos distritos soviéticos-Gavansky, Vaninsky, Nikolaev, Ulchsomol e Nanai do território Khabarovsk. O mau tempo se manifesta na forma de neve severa, vento e tempestades de neve.