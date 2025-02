Na Rússia, eles querem mudar o procedimento para um exame médico para intoxicação

Ao mesmo tempo, não se trata apenas de alcoólatras, mas também de drogas e transferências tóxicas RIA News.

O documento esclarece as características do procedimento de pesquisa médica para intoxicação, além de assumir uma opinião sobre o fornecimento de atendimento de emergência médica, por exemplo, cidadãos que membros de acidentes de trânsito.

Além disso, o ministério propôs alterar a lista de grupos básicos de medicamentos e substâncias psicotrópicas que são realizadas pela pesquisa – levando em consideração a estrutura alterada do consumo de medicamentos no país.

O documento também esclarece as questões de obtenção de permissão voluntária para o exame médico e a base para a conclusão sobre a recusa em fazer isso.

Lembre -se de que, no final de 2024, o estado de Duma assumiu uma conta na terceira leitura, o que implica que as multas estão sendo apertadas para dirigir embriagado. E no final de janeiro deste ano, o Ministério dos Assuntos Internos propôs simplificar o design de protocolos para motoristas embriagados.