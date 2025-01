Uma falha massiva no funcionamento das operadoras móveis e dos serviços de Internet ocorreu na Rússia, na manhã do dia 24 de janeiro, na sequência destas páginas “Falha.rf”,, Siladar E Downdetector.suMonitorando o desempenho dos serviços na Rússia.

Usuários russos relatam problemas com Megafone, MTS, Yota, T2 (anteriormente Tele2), Beeline. A falha também afetou Rostelecom, Telegram, Viber, Steam, Twitch, além dos bancos VTB e T-bank. O que está associado à falha ainda é desconhecido.

No serviço de imprensa da operadora T2 Registrado “Kommersant” que não regista problemas com a disponibilidade de serviços móveis. A MTS não quis comentar.

A falha anterior no funcionamento dos serviços em Runet ocorreu no dia 14 de janeiro. Então os sites do Google, LiveInternet, Wikipedia, Russian Railways e outros falharam. Em Roskomnadsor RegistradoO que aconteceu com a “violação de coerência de curto prazo” em Runet.