Na Rússia, houve um fracasso na operação de um sistema de pagamento rápido

Na operação do sistema de pagamento rápido (), que permite as traduções atuais do número de telefone celular, a falha ocorreu na noite de 14 de fevereiro. Sobre falha Relatado Usuários do site russo downetector.su, que segue o trabalho dos serviços na Rússia.

Clientes de muitos grandes bancos russos relataram que não podiam realizar cirurgia, Ele escreve Base. Os usuários também se queixaram de interrupções no pagamento de códigos QR.

O Serviço Nacional de Serviços de Card Card disse a Tass que, a partir das 18:20, Moscou teve dificuldade em processar a cirurgia na SBP e, a partir das 19:30, a cirurgia é realizada no modo normal.