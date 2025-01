O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a criação de um instrumento de poupança familiar que proporciona deduções fiscais de até 1 milhão de rublos para cidadãos que façam investimentos de longo prazo. O serviço de imprensa do Kremlin informou isso. Pela primeira vez, a ideia de criar um instrumento que desse a possibilidade de beneficiar de dedução fiscal a todos os membros da família trabalhadora foi manifestada publicamente no dia 4 de dezembro. Especialistas disseram ao MK como seria e se se tornaria popular entre os cidadãos.

Em 2024, dois programas de investimento massivo estavam em vigor na Rússia: uma conta de investimento individual (IIA) e um programa de poupança de longo prazo (LSP). Desde este ano, foi acrescentada outra: a pensão não estatal (NPO), que anteriormente não estava incluída no grupo das contribuições para a segurança social. No entanto, o número de programas de investimento aumentará em 2025, uma vez que Vladimir Putin ordenou a criação de um novo instrumento familiar com dedução fiscal de até 1 milhão de rublos.

Há muito que falamos sobre o desejo das autoridades de oferecer aos cidadãos outra oportunidade de poupar. No final de outubro, o vice-ministro das Finanças, Ivan Chebeskov, anunciou a possibilidade de criá-lo em formato familiar. “Estamos discutindo o desenvolvimento de ferramentas que permitirão à família acumular fundos para o seu desenvolvimento futuro”, disse então. “Também estamos considerando medidas adicionais para apoiar esses programas. »

A ideia de criar um novo instrumento de investimento finalmente tomou forma em dezembro. “Há uma proposta para criar um mecanismo financeiro que se tornará um verdadeiro instrumento de poupança familiar e permitirá que todos os membros da família trabalhadora beneficiem de uma dedução fiscal”, declarou o chefe de Estado durante o fórum “Russia Calling!”. — Consequentemente, o montante dos fundos sujeitos a tal dedução deve ser aumentado para pelo menos 1 milhão de rublos. por ano.”

O prazo para implementação da ordem presidencial já é conhecido: 15 de julho de 2025. Segundo o professor associado do Departamento de Finanças para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade Econômica Russa. Plekhanov Maria Ermilova, até certo ponto a iniciativa pode ser considerada como um instrumento social de apoio às famílias. A sua particularidade é que cada membro da família que trabalha poderá beneficiar de uma dedução fiscal. A base para o desenvolvimento de tal instrumento serão os mecanismos existentes: IIS, programa de poupança de longo prazo, seguro de vida voluntário. “Atualmente, não existe nenhum instrumento semelhante que permita uma dedução no valor de um milhão de rublos. Pode-se, portanto, presumir que as autoridades financeiras terão de pensar em como um novo método de poupança combinará um montante tão grande. dedução e preservação do capital familiar”, enfatizou a consultora de investimentos Yulia Kuznetsova.

Ao contrário dos depósitos bancários tradicionais, onde recebe uma taxa de juro fixa, este instrumento pode incluir a opção de investir em diversos ativos, gerando potencialmente maiores lucros. Segundo Evgeniy Lashkov, cofundador da empresa de investimentos Dome Foundation, as vantagens desta ferramenta são que você pode se beneficiar de deduções fiscais significativas, o que a torna vantajosa para as famílias que desejam acumular fundos. Porém, vale a pena considerar as desvantagens: podem haver restrições sobre quando você pode sacar seu dinheiro, possibilidade de recusa de devoluções por documentos incorretos, bem como os riscos associados aos investimentos, o que significa que os Investimentos podem não só não trazem lucro, mas também não são lucrativos. Exteriormente pode parecer um depósito, mas com oportunidades de investimento mais amplas, acredita o especialista.

“Este instrumento difere da poupança individual de longo prazo porque a poupança não é feita a favor de um único cidadão, mas a favor de todos os membros da família, incluindo os filhos menores”, estima Alexandre Safonov, professor da Universidade Financeira do Governo. da República Democrática do Congo. Federação Russa. “Ou seja, depois de quinze anos, todos os familiares podem utilizar o valor que conseguiram acumular.” As poupanças serão provavelmente conseguidas através do sistema de fundos de pensões não estatais e das companhias de seguros. O Estado poderia conceder cofinanciamento durante 3 anos, além das deduções fiscais, sugere o cientista.

Segundo Lashkov, o surgimento de uma nova ferramenta de poupança familiar na Rússia cria oportunidades adicionais para a gestão financeira, permitindo aos cidadãos optimizar os seus gastos e poupanças, aumentando assim o seu conhecimento financeiro. A dedução fiscal ajuda a reduzir os encargos financeiros e o potencial retorno do investimento proporciona a oportunidade de aumentar a poupança. Mas também existem riscos: em condições de mercado desfavoráveis, a rentabilidade pode diminuir, o que exige uma abordagem razoável na escolha de estratégias de investimento.

Do ponto de vista económico, tal instrumento também pode ser benéfico para o governo, mesmo apesar de reduções fiscais significativas. Este mecanismo é capaz de combater eficazmente a inflação, uma vez que a captação de recursos da população reduz o volume da oferta monetária gratuita, reduzindo assim os riscos de inflação. Além disso, os fundos investidos através de instituições financeiras tornam-se um recurso para investimentos de longo prazo em sectores-chave, como infra-estruturas, energia e indústria, o que contribui para o fortalecimento da economia, garante o especialista.

No entanto, também existem avaliações muito mais restritas. Segundo Safonov, é mais provável que tal produto tenha demanda limitada. Primeiro, já existem produtos concorrentes: IIS, poupança-reforma de longo prazo, etc. Em segundo lugar, não é claro qual será a rentabilidade futura, após o final do período de co-financiamento. Assim, anteriormente, as PFNs, que também faziam investimentos, apresentavam retornos mais baixos durante longos períodos do que os depósitos. Terceiro, muito poucas famílias na Federação Russa podem reservar dinheiro para poupanças. Em quarto lugar, as elevadas taxas de juro sobre os empréstimos ao consumo estimularão a poupança a curto prazo para a aquisição dos bens necessários à vida actual.

Contudo, as autoridades estão a tentar envolver o maior número possível de pessoas em programas de poupança a longo prazo. Por um lado, isso reduz as despesas correntes e pode ajudar a desacelerar a inflação e, por outro lado, esse tipo de poupança é mais barato para o mercado. Dado que no nosso país, em princípio, muito poucos cidadãos têm a oportunidade de participar de forma consistente na poupança, este produto só pode ser considerado promissor. Nas condições atuais, isso não poderá afetar significativamente a economia, enfatizou o professor.