Por decisão da arbitragem de Rostov, a participação de 100% de um dos maiores exportadores do grão de “campos nativos” da LLC passou sob o controle do estado. O julgamento do promotor foi satisfeito depois de saber que o beneficiário da empresa Peter Khodykin tem uma dupla cidadania: além do russo, o empresário também tem um britânico.

Segundo a lei, os residentes estrangeiros só podem participar de empresas russas estratégicas após a autorização do governo da Federação Russa. No caso de Khodykin, esse não foi o caso. A empresa realiza suas atividades no porto de Azov e é o líder no transbordo de cargas a granel.

A capitalização de “campos nativos” representa quase 60 bilhões de rublos. Entre os ativos da LLC estão sua própria frota, composta por mais de 10 navios. Há também um rolo ferroviário e mais de 200 instalações de infraestrutura. As receitas da empresa por ano são de cerca de 300 bilhões de rublos e chegaram – três vezes menos. Khodykin disse que começaria a agir depois de se familiarizar com a resolução de uma decisão judicial.