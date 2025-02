Até 2030, na Rússia, está planejado para construir cerca de 500 postes elétricos – estações especializadas para carros elétricos de carga rápida. O projeto implementou com a participação do VEB.RF (Estado Corporação do Desenvolvimento da Rússia) e os operadores privados devem fornecer infraestrutura para viagens de longa distância e reduzir a dependência “elementar” dos veículos elétricos.

O único khab elétrico válido para 10 carros está aberto em Saint Petersburg. Sua capacidade permite carregar carros de diferentes tipos, mas os especialistas pensam que mesmo 500 estações até 2030 não serão suficientes para os carros elétricos que cultivam parques, eles escrevem “Notícias”.

Os hubs serão colocados em grandes cidades e nas entradas, bem como nas faixas federais, incluindo o M-4 Don, o M-11 Neva e o M-12 Vostok. A distância entre as estações de rodovias não excederá 100 km.

O custo de um centro representa mais de 100 milhões de rublos. Os investimentos totais no projeto são estimados em 50 bilhões de rublos. O financiamento será fornecido por operadores de carregador que servirão as instalações.

A principal complexidade do projeto é o retorno do investimento. De acordo com o veb.rf, para o retorno dos investimentos, o número de custos diários em cada estação deve aumentar em 6 a 8 vezes. Até agora, o pedido de carros elétricos na Rússia permanece moderado, mas as autoridades estão contando com uma pausa após a localização da produção e a redução de preços.

O Ministério dos Transportes da Federação Russa sublinha que o desenvolvimento da rede EEPS (estações de carregamento elétrico) critica as rotas turísticas e o transporte de longa distância. Os hubs piloto aparecerão em áreas populares, como M-8 Holmogory, M-4 Don, M-12 Vostok e M-11 Neva.

Antes, foi relatado que Para veículos elétricos em São Petersburgo, eles criaram um exercício móvel a partir de detalhes russos.