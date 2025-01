Na segunda metade da semana, são esperadas geadas de até 28 graus negativos no Tartaristão

O clima no Tartaristão esta semana será determinado por um anticiclone que trará ar frio. As temperaturas no meio da semana cairão para 28 graus com um sinal “-”.

De acordo com a previsão do Centro Hidrometeorológico da República do Tartaristão, na noite de quarta-feira, 22 de janeiro, ainda haverá neve fraca, nevascas e vento. Durante o dia não há previsão de precipitação, o vento vai enfraquecer e o termômetro vai cair, chegando a 12-17 graus abaixo de zero. Na noite de quinta-feira, 23 de janeiro, a temperatura do ar oscilará de 18 a 23 graus abaixo de zero, em alguns locais com tempo claro – até 28 graus com sinal “-”. As temperaturas diurnas deverão ficar em torno de 10 a 15 graus abaixo de zero.

Os residentes do Tartaristão recebem a promessa de neve fraca de 24 a 25 de janeiro. Até o final da semana, as temperaturas deverão oscilar entre 7 e 17 graus abaixo de zero.