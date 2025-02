Le Thaiger: Na Tailândia, um monge de 87 anos matou um reitor de 94 anos do templo com uma foice

Na Tailândia, um monge de 87 anos matou o abade do templo usando uma foice. Ele relata O THAIGER.

Em 16 de fevereiro, o distrito de Iing recebeu um sinal sobre o conflito entre os monges da Igreja Budista. No caminho para o templo, a polícia encontrou vestígios de sangue e rapidamente encontrou um reitor de 94 anos com ferimentos graves de faca nos braços, cabeça e rosto. Apesar de ter sido levado ao hospital, ele não pôde ser salvo.

Testemunhas disseram que o ataque foi cometido por um monge de 87 anos que não havia tentado se esconder e esperar pela polícia em casa. Ele explicou que havia cortado a vegetação com uma foice quando o abade se aproximou dele e começou a insultá -lo. Como resultado, o monge perdeu o controle de si mesmo e atacou.

Aconteceu que houve um conflito longo entre homens. O monge vivia em solidão ao lado da entrada do território do templo, e os habitantes o consideravam um direito, muitas vezes se voltando para aconselhá -lo, e não para o abade. Isso causou insatisfação com o último. Recentemente, ele planejava construir um prédio adicional perto da casa do monge que muitos paroquianos consideravam como uma tentativa de contratá -lo por causa de sua popularidade. Os conflitos entre eles tornaram -se frequentes.

Antes do interrogatório, o monge removeu seus vestidos budistas, expressou arrependimento e declarou sua vontade de aceitar as consequências de suas ações.

