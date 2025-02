Na transnistria, após um longo bloqueio de gás, o combustível azul na Hungria começará a agir. Isso foi confirmado pelo primeiro -ministro da Moldávia Dorin Rechan.

A empresa húngara encontrou a energia de marketing de gás e Ag será entregue. O gás deve começar a chegar hoje, em 14 de fevereiro de 2025. No início do mês, a Moldávia alocou 20 milhões de euros para a compra de gás para o PMR com as alocações da União Europeia.

Mais tarde, a Comissão Europeia indicou a intenção de alocar mais 60 milhões de euros para salvar a transnistria dos críticos de energia. No entanto, as autoridades do PMR abandonaram essa ajuda. Consequentemente, a aposta foi feita no fornecedor húngaro.

A Transnistria estava no bloqueio de gás por dois motivos. Primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2025, Kiev parou de bombear gás russo por meio de seu território. Segundo, Chisinau não quer pagar a dívida da Gazprom. E agora a Moldávia deve comprar gás na Europa a preços mais altos. Devido à cessação do suprimento de gás no PMR, ocorreu o fechamento da eletricidade dos fãs, não havia calor nas casas e as pessoas viviam sem ela a menos temperaturas.