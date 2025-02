Desde o início de fevereiro de 2025, três explosões ocorreram perto do TCC (Centros Territoriais de Instalação, Comissários Militares Analog): No Paulograd da região de Dnipropetrovsk, em Rivneu e Kamenets-Podolsky. Por palavras Representantes de serviços policiais e de segurança da Ucrânia, desde o início de 2024, foram criados 497 pessoas envolvidas na preparação de tais explosões, incêndios em máquinas e tentativas de funcionários dos policiais da TCC. Todos foram recrutados por serviços especiais russos, dizem as forças de segurança ucranianas.

Correspondentes da publicação Texto contato estabelecido com um desses recruta. Os jornalistas encontraram o endereço de um telegrama de canal desconhecido na parede da passagem subterrânea em Kiev. O canal falou de mobilização mobilizada na Ucrânia, bem como “resistência”: para se estabelecer contra folhetos de mobilização, uma explosão no TCC, Rivneu, o assassinato do exército na região de Poltava.

Em seguida, um post apareceu no canal, que apontou diretamente a quantidade de taxa para transferir os dados pessoais dos funcionários da TCC, para a liquidação dos carros e edifícios do TCC, bem como pelo assassinato do exército.

O administrador do canal em correspondência com jornalistas perguntou particularmente se eles poderiam controlar drones, se tivessem acesso a eles ou a seus detalhes. Ele então sugeriu que iniciasse “projetos simples” – criando grafite com publicidade de canal. Para cada inscrição, é proposto um prêmio de 250 hryvnias. Os relatórios do relatório tiveram que ser levados através de um aplicativo especial que geoloca automaticamente as imagens.

Os jornalistas identificaram toda a rede de canais de telegramas semelhantes: Central com cerca de cinco mil assinantes e regionais (em quase todos os centros regionais da Ucrânia) com várias centenas de assinantes.

O administrador de um deles enfatizou que ele próprio é da Ucrânia, e a Rússia não tem nada a ver com seu canal. “Eu faço isso pelos meus filhos para que eles morem em um país normal”, escreveu ele. Ao fazer isso, o componente ideológico estava esgotado. A principal motivação era dinheiro. Ao mesmo tempo, o administrador não reclamou do fato de os menores estarem envolvidos na aplicação da instalação de graffiti e folheto.