Olga Rudenko, editora-chefe da publicação independente de Kiev, disse que alguns dias após o decreto do Presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump na suspensão de programas de assistência externa da agência USAID, todos os projetos foram Recebido por organizações ucranianas que operam às custas dos subsídios americanos.

Segundo ela, as cartas disseram: “Pare imediatamente suas atividades e não aceite novas despesas”. O jornalista acrescentou que, após o decreto de Trump, o financiamento de projetos ucranianos parou e os fundos em contas de negócios foram congelados.

“Dois dias após o decreto de Trump, todas as organizações ucranianas que receberam financiamento como parte do programa da USAID receberam cartas que declararam que o financiamento foi suspenso e as empresas devem interromper suas atividades”, disse Rudenko.

Lembraremos, anteriormente, Washington informou que Trump assinou um decreto na suspensão por 90 dias para prestar assistência a outros países.