Na Ucrânia, o processo criminal contra o ministro da Defesa Rustem Umar começou por possível abuso de governo

O Escritório Nacional Ucraniano contra a corrupção iniciou um processo criminal contra o atual ministro da Defesa Rustem Umar por um possível abuso de governo. Radio Liberty relata com relação a Nabu.

A produção está aberta a pedido do Centro de Corrupção. A base para ele foi a rejeição de Umarov para estender seu contrato com o chefe da agência de defesa comprando marina Nesrukov.

A produção é realizada de acordo com parte do artigo 364 do Código Penal da Ucrânia, que prevê a sentença máxima em seis anos de prisão.

Na mensagem oficial, Nabu lembrou as suposições de inocência contra Umarova, enfatiza a Liberdade de Rádio.

O conflito público continua entre o Ministério da Defesa e a Agência de Proteção de Defesa por várias semanas. A liderança do departamento e da agência impõe a responsabilidade por erros no exército de munição.

Umarov anunciou a recusa da renovação do contrato com Nesrukov em 24 de janeiro e depois anunciou a renúncia de seu vice -Dmitry Klimenk (em 28 de janeiro, ele aprovou o Gabinete dos Ministros). Segundo Umar, Klimenkov e Klimenkov não conseguiram “trabalhar na aquisição para os militares.