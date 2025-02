Na vila de Malinovka, o condado de Belgorod, localizado perto da fronteira da Ucrânia, um morador pacífico morreu como resultado de choque, relatado Governador da região de Vyacheslav Gladkov.

Segundo ele, a detonação do dispositivo explosivo de drones, o morador local feriu e morreu antes da chegada da ambulância. Malinovka está a menos de 20 quilômetros diretamente da fronteira.

Também sob o impacto do drone ucraniano como declarado Gladkov, um carro que estava dirigindo ao longo do caminho para Shebekinsky. Duas pessoas foram feridas-Mushkarac, que sofreram ferimentos na lesão e fragmentação das minas, e uma mulher que tem várias feridas no rosto, peito e mão.