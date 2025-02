Nações árabes condenam o chamado de Netanyahu ao estado palestino na Arábia Saudita

Países árabes Primeiro Ministro israelense fortemente condenado Benjamin NetanyahuAs declarações que sugerem o estabelecimento de um Estado palestino em Arábia Saudita.

Em uma declaração oficial, o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita Ele reafirmou sua “rejeição categórica” ​​de tal retórica, enfatizando que “o povo palestino tem direito a suas terras e não são intrusos ou imigrantes que podem ser expulsos toda vez que os brutais desejos de ocupação israelense”.

O comunicado dizia: “Essa mentalidade extremista e ocupante não entende o que a terra palestina significa para o povo fraterno da Palestina”, dizendo que Israel “não acredita que o povo palestino merece viver em primeiro lugar”.

Ele Ministério das Relações Exteriores do Catar Em uma declaração de que as declarações de Netanyahu são “uma violação flagrante do direito internacional e uma infração flagrante da Carta das Nações Unidas”.

O ministério afirmou toda a solidariedade do Catar com a Arábia Saudita e reiterou sua “rejeição categórica dos chamados ao deslocamento forçado do povo palestino fraterno”.

Em comunicado, Ministério das Relações Exteriores da Jordânia O porta-voz Sufian Al-Qudah disse: “O governo israelense continua suas políticas e declarações provocativas que minam a soberania das nações e os princípios do direito internacional”.

Ele enfatizou a “rejeição absoluta de Jordan dessas declarações provocativas, que refletem uma ideologia hostil exclusiva e incitile à paz e contribuem para uma maior escalada na região”.

O Ministério das Relações Exteriores em MuscatelEm um comunicado, ele reafirmou “OmãA postura firme em apoio ao estabelecimento de um estado palestino independente em todo o seu território soberano na Palestina, com o leste de Jerusalém como sua capital, baseada nas fronteiras de 1967 “.

Ele Ministério das Relações Exteriores do BahreinEm uma declaração, ele expressou a “forte condenação e denúncia do reino das declarações israelenses irresponsáveis ​​sobre o estabelecimento de um estado palestino no território saudita”, considerando uma “violação flagrante do direito internacional e da carta da ONU”.

O ministério reafirmou a solidariedade total do “Bahrein com a Arábia Saudita e seu apoio inabalável à sua segurança, estabilidade e soberania”.

Ele Ministério das Relações Exteriores iraquianas Ele emitiu uma declaração que expressou seu “firme reflexão desses comentários, que constituem uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e um ataque aos direitos legítimos do povo palestino, além de contradizer o direito internacional e a carta da ONU”.

O ministério enfatizou a solidariedade total do “Iraque com a Arábia Saudita e sua posição inabalável para apoiar a segurança, a estabilidade e a soberania das nações”.

Ele Governo iemenitaEm comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, ele condenou os comentários arrogantes e provocativos de Israel contra a Arábia Saudita, descrevendo -os como “uma escalada perigosa que ameaça a estabilidade de toda a região”.

O ministério alertou que “as declarações arrogantes de Israel não apenas vão para a Arábia Saudita, mas também representam uma grave escalada que põe em risco a estabilidade regional como um todo”.

Ele Ministério das Relações Exteriores da MauritanaEm um comunicado, ele descreveu os comentários do primeiro -ministro israelense como “irresponsável” e acrescentou que “eles constituem uma violação inaceitável de normas e leis internacionais e uma provocação que ameaça a segurança e a estabilidade da região”.

Liga Árabe O secretário -geral Ahmed Aboul Gheit denunciou firmemente “nos termos mais fortes” os comentários do primeiro -ministro israelense sobre a realocação dos palestinos para a Arábia Saudita. Ele enfatizou que “a lógica por trás dessas declarações é completamente inaceitável e reflete uma desconexão total da realidade”.

Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) O secretário-geral Jassem al-Budaiwi declarou que “essas declarações perigosas e irresponsáveis ​​confirmam a abordagem das forças de ocupação israelenses em sua falta de respeito pelas leis e tratados internacionais, bem como a soberania das nações”.

Movimento de resistência palestina Hamas Os comentários de Netanyahu fortemente descritos como “hostis à Arábia Saudita e ao povo palestino, refletindo uma abordagem arrogante e uma mentalidade colonial que ignora os direitos históricos dos proprietários legítimos da Terra”.

Na quinta -feira, Netanyahu sugeriu que os palestinos estivessem estabelecendo seu estado na Arábia Saudita em vez de sua própria terra natal, descartando qualquer noção de soberania palestina.

“A Arábia Saudita pode criar um estado palestino na Arábia Saudita; eles têm muita terra lá”, disse ele.

Anteriormente, em 4 de fevereiro, presidente dos Estados Unidos Donald Trump Ele disse que Washington “assumirá” de Gaza e reinstalará os palestinos em outros lugares sob um extraordinário plano de re -urbanização que, segundo ele, poderia fazer do enclave “o Riviera del Middle Oriente”.

Sua proposta foi recebida com amplas convicções dos palestinos, dos países árabes e de muitas outras nações em todo o mundo, incluindo Canadá, França, Alemanha e Reino Unido.