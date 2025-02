"Nada nada": Sanremo 2025, Carlo Conti limpa o veneno para longe do lado esquerdo

“Pressão política? Não tenho forma de pressão, indicação, nada”. Como Carlo Conti Ele responde àqueles que perguntam se ele passou por alguma pressão ou interferência da política na preparação do Sanremo 2025.

“Agradeço à empresa que confiava porque ele sabe minha maneira de trabalhar, ele sabe que não estou procurando controvérsia, mesmo que esteja claro no festival, que sempre esteve lá, caso contrário, sempre seria o SanRemo -Festival, mas Eu não a procuro, sempre tento fazer as coisas com grande respeito pelos espectadores “, acrescentou Conti. E nos “não” dos monólogos clássicos em que Amadeus Ele construiu seus festivais: “Às vezes uma palavra é melhor do que uma longa conversa, a política não tem nada a ver com isso”.

Uma lição real para aqueles que sempre tentaram influenciar o festival com transportadoras muitas vezes tópicas e saudáveis ​​de controvérsia desnecessária. Enquanto isso, Carlo Conti já se tornou um fenômeno pop. Festival Por Sanremo Como o filme cult ‘Beverly Hills Cop’. Dois grandes pôsteres com os pôsteres da famosa saga com Eddie Murphy, transformados na ocasião em Carlo Conti, ladeados pelos condutores do 75º festival, foram colocados em Piazza Borea d’Olmo, a poucos metros do Ariston Theatre. ‘Sanremo Hills IV’ lê os dois pôsteres, referindo -se ao quarto evento realizado pelo apresentador da Toscana. Não muito longe, na parede oposta, que permanece dos pôsteres anteriores dedicados a Amadeus e Fiorello.