"Nada sobre Fedez e a pesquisa?": emboscada em Carlo conti, a resposta é appausi

Giorgia, Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi na noite superior de 5 segundos. Este é o dos cinco primeiros dos 15 grandes nomes que foram realizados na segunda noite de Sanremo 2025, como resultado da soma da televisão, além do clima do júri da Radio. A ordem em que foram anunciados por Carlo Conti é, como nas noites anteriores, aleatórias e não em ordem de posição no ranking. E o posicionamento de Fedez Os Rosiconi foram imediatamente ativados no primeiro -Tier.

E na conferência de imprensa All’aristonO canônico da manhã em que você pega o equilíbrio da parte, ouve e apresenta a noite hoje à noite, aqui alguém está procurando, talvez de uma maneira arriscada, para desenhar Carlo Conti Para a jaqueta e no meio dos eventos relacionados a Fedez que têm pouco ou nada a ver com música: “Fedez não está sendo investigado”, ele respondeu sobre a pesquisa de ‘dupla curva’ e as interceptações divulgadas na imprensa, entre o Chefe dos Ultrasos de Milão, Luca Lucci e os dois rappers, Emis Killa e Fedez. “Eu faço o diretor artístico, não sou juiz. Trato músicas”, disse Conti. Em suma, aqueles que tentam fazer este festival com as controvérsias usuais para fazer boca suja.