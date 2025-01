Nagpur: Três tigres e leopardos morrem devido ao vírus H5N1 no centro de resgate de Gorewada

Três tigres e um jovem leopardo morreram devido ao vírus patogênico da gripe aviária H5N1 no Centro de Resgate Gorewada, perto de Nagpur, Maharashtra. As mortes, comunicadas no final de dezembro de 2024, levaram as autoridades a emitir um alerta vermelho em Maharashtra.

Os animais foram transferidos de Chandrapur para Gorewada em dezembro, após incidentes de conflito entre humanos e animais selvagens.

Um tigre morreu em 20 de dezembro e outros dois em 23 de dezembro. Após suas mortes, as amostras foram enviadas para o ICAR-Instituto Nacional de Doenças Animais de Alta Segurança (NISHAD) em Bhopal.

No dia 1º de janeiro, resultados laboratoriais confirmaram que os animais morreram de gripe aviária H5N1. As autoridades estavam investigando a origem do vírus H5N1.

Enquanto isso, 26 leopardos e 12 tigres do centro foram examinados e considerados saudáveis.

Especialistas dizem que a gripe aviária em carnívoros selvagens está frequentemente associada à ingestão de presas infectadas ou carne crua.