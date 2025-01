Nainggolan preso: "Tráfico de drogas"A acusação chocante para o ex -jogador da Roma e Inter

O ex -meio -campista da seleção belga Raja Nainggolanque no passado usavam as camisas de Roma um Sobfoi preso como parte de uma investigação sobre comércio de cocaína Através da porta de Antuérpia. O promotor público de Bruxelas relata isso.

O homem de 36 anos, que jogou em Cagliari, Antuérpia, Spal e Indonésia desde 2021, retornou ao futebol há algumas semanas com LokerenNa série B belga, marcou imediatamente com sua estréia. O grande entusiasmo agora é seguido por essas notícias incríveis sobre um personagem sobre quem sempre é falado muito em campo, além e nas mídias sociais por causa de sua atitude brutal, contra -corrente e exagerada. De fato, Nainggolan nunca manteve sua grande paixão pela boa vida, boates, fumantes e álcool escondidos.

“A prisão de Nainggolan faz parte de uma investigação mais ampla sobre o crime organizado, destinado à distribuição de cocaína na Bélgica. Os interrogatórios ainda estão em andamento, “o relatório da mídia nacional. A acusação para o jogador de futebol seria, portanto, a de tráfico internacional de drogas. De manhã, foram realizadas 30 buscas em casa entre Antuérpia e Bruxelas.

“A pesquisa é baseada em supostos fatos de importação de cocaína da América do Sul para a Europa através do porto de Antuérpia e distribuição na Bélgica”, disse o promotor. Julien Moinil. O jogador era regularmente esperado no treinamento nesta manhã. Quando seus companheiros não o viram chegando, o alarme disparou. Em seguida, a confirmação dos locais e das autoridades de investigação.