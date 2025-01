"Não acredito que o voleio está voltando!": Sonego perde, mas faz chute lendário: todos em pé | Vídeo

Não há possibilidade de jogo italiano nas meias-finais do Aberto da Austrália. O duelo entre Lorenzo Sonego e Ben Sheltonna primeira manhã italiana, foi vencido em quatro sets pelo americano, contra quem agora enfrenta Jannik Pecador para decidir quem avançará para a final do Slam. O chute de Lorenzo no início do segundo set foi extraordinário e até Sonego ficou surpreso.

Tudo aconteceu no primeiro jogo, com um placar de 40-30 na frente do americano e com o italiano sacando, este na rede saltou no forehand para cruzar o chute rival da linha de fundo. Depois de um backhand acrobático, ao estender o braço e torcer o pulso, ele fez apenas o suficiente para dar um giro especial à bola. Foi primeiro para a quadra do rival e depois para a sua, inalcançável para um possível chute de Ben, que se dirigiu à rede na tentativa de acertá-la.

No final das contas, porém, o segundo set foi para Shelton por 7-5, antes de Blauw estender a partida para o quarto e, infelizmente, perder por 7-6 devido a alguns erros. Ele recebeu todos os aplausos por aquela foto, como deveria. Toda a torcida da Rod Laver Arena o aplaudiu, mostrando o crescimento de um tenista que pode se dar bem em 2025. Pela qualidade e técnica exibida, ele merecia ainda mais. Outra peça também foi fantástica, outro ponto “sem sentido” nos moldes daquele com Wawrinka: não olhe e vá. É uma pena que tenha sido abolido.