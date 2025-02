Não apartamentos e não saltos – esta tendência de sapatos intermediários é apenas para a primavera 2025

(Crédito da imagem: Shutterstock)

“Perfect” é um nível bastante difícil de fazer em qualquer categoria, mas se você está procurando um par de sapatos confortáveis, versáteis e até fofos, permita -me recomendar um entupimento humilde.

Originalmente na Noruega, a partir do século XIII, esses sapatos simples eram usados ​​por pescadores, agricultores e espécies de negócios de todos os tipos. Hoje, o design ainda é conhecido por seu conforto e apelo universal, com estilos que variam do guarda mais básico a inexplicavelmente vanguarda.

Recentemente, o modelo de lei da íris foi visto, deixando um ajuste para Paris com um par de cascos de bloco que operam a linha entre utilidade e elegante. Elegante com uma saia midi de baixa altura e um tampo de colarinho, e estilizada com uma jaqueta e bolsa de couro marrom combinando, a roupa mencionou as vibrações de It-Girl dos anos 90, enquanto se sentia simultaneamente fresco para 2025.

Continue rolando para dar uma olhada na aparência completa da lei e continue comprando os cascos do acionista, onde estamos prontos para entrar o mais rápido possível. Se você escolhe um estilo de roupa de trabalho mais tradicional ou prefere algo com mais pizzaz, uma coisa é certa: esse design de sapatos centenários nunca se livrará.

