‘Não deveria ser reescrito…’: Presidente Joe Biden fala sobre os 4 anos do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos | Notícias do mundo

Relembrando o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA, o presidente Joe Biden disse no domingo: “Não acho que devemos fingir que não aconteceu”, rejeitando qualquer esforço para reescrever ou esquecer os eventos que aconteceram há quatro anos. . .

A invasão do Capitólio por apoiadores do então presidente Donald Trump foi uma tentativa violenta de anular os resultados das eleições presidenciais de 2020. Após a vitória de Biden, Trump alegou falsamente fraude eleitoral generalizada e apelou ao Congresso e ao vice-presidente Mike Pence para bloquearem a certificação. dos resultados.

Esta retórica culminou numa manifestação à porta da Casa Branca, seguida de um ataque ao edifício do Capitólio, que atrasou a certificação da vitória de Biden até às primeiras horas do dia seguinte.

O FBI classificou os acontecimentos de 6 de janeiro como “terrorismo doméstico” e o ataque foi amplamente visto como uma insurreição destinada a impedir a transferência pacífica do poder.

O papel de Trump no ataque

Trump, que encorajou os seus apoiantes a marchar sobre o Capitólio, foi posteriormente acusado de impeachment pela Câmara dos Representantes por “incitamento à insurreição”. Porém, foi absolvido pelo Senado, sem condenação após o julgamento de impeachment.

O episódio aprofundou a divisão política nos Estados Unidos e levantou preocupações sobre o futuro da democracia.

‘Ameaça à democracia’

O Presidente Biden expressou a sua convicção de que as ações de Trump e dos seus apoiantes representavam uma ameaça real às instituições democráticas do país. “Acho que o que ele fez foi uma ameaça real à democracia”, disse Biden. No entanto, também transmitiu esperança para o futuro, sugerindo que o país está a ultrapassar esse período turbulento.

Biden disse que o ataque de 6 de janeiro não deveria ser reescrito ou esquecido e enfatizou a necessidade de lembrá-lo continuamente como uma salvaguarda da democracia.

Um dos pontos-chave de Biden foi o seu compromisso em garantir uma transição de poder suave e pacífica, em contraste com o caos que marcou o rescaldo das eleições de 2020. Biden sublinhou a importância de regressar a uma “transferência de poder básica e normal” e sublinhou. a necessidade de salvaguardar o processo democrático para as gerações futuras.

Ao longo da campanha de 2020, Biden frequentemente enquadrou as ações de Trump como uma ameaça direta à democracia. Em contraste com os esforços para bloquear a sua certificação, Biden deixou claro que, após a sua vitória eleitoral, aceitaria os resultados e priorizaria a unidade.