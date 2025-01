Não é brincadeira: esse novo produto quente deixou meu cabelo (e cheiro) tão caro

Ser editora de beleza significa colocar as mãos em alguns dos maiores lançamentos antes de qualquer outra pessoa. Sim, é verdade. Temos a sorte de testar os melhores novos produtos de beleza com antecedência para que possamos compartilhar nossos pensamentos honestos com você e ajudá-lo a decidir se deseja Realmente precisa de algo ou não.

Pode ser apenas janeiro, mas já tenho alguns produtos super interessantes em minha mesa e tenho estado ocupado testando alguns dos lançamentos mais procurados deste ano.

Um lançamento sobre o qual eu queria desesperadamente falar é a nova máscara capilar Gisou. Se você ainda não sabe, sou um grande fã do Gisou. Uso o óleo para cabelo da marca desde que me lembro, e o aroma de cabelo com infusão de mel sempre me rende elogios.

Criado pelo influenciador Negin Mirsalehi, Gisou foi lançado em 2015 e conquistou a internet graças à sua história única e fórmulas capilares eficazes. Se você não sabia, Mirsalehi e seu pai possuem um jardim de abelhas e todos os produtos da marca contêm mel familiar de origem sustentável. Este mel não apenas adiciona brilho digno de salão ao seu cabelo, mas também significa que cada produto tem um cheiro incrível.

Eu mal podia esperar para ver se o último lançamento atenderia às minhas expectativas, então continue lendo para ver minha análise completa…

Revisão da máscara capilar Gisou Honey Gloss Ceramide Therapy

A fórmula

Então, o que torna esta máscara capilar especial? A resposta está na fórmula. Como esperado, a máscara contém mel Mirsalehi que hidrata e dá brilho. Juntamente com este ingrediente estrela, esta máscara contém ceramidas que imitam as ceramidas encontradas naturalmente no seu cabelo. Este ingrediente ajuda a fortalecer a estrutura do cabelo para uma aparência mais lisa.

Se isso não bastasse, também contém ácido hialurônico e óleos de jardim de abelhas para nutrir o cabelo e dar-lhe um acabamento brilhante. Sim, esta máscara certamente saciará as pontas sedentas e trará de volta à vida os cabelos opacos e sem brilho.

O que adoro nele é que é basicamente um tratamento completo para o seu cabelo. Normalmente eu uso máscara capilar e gloss para nutrir as pontas e dar brilho, mas isso faz tudo para você de uma só vez. Além disso, basta deixá-lo agir por cinco a sete minutos após a lavagem para que faça sua mágica.

O perfume

No verdadeiro estilo Gisou, este produto cheira incrivelmente bem. Se eu tivesse que resumir em uma frase, diria que realmente cheira, Realmente salão de cabeleireiro caro. Possui um aroma lindamente fresco, mas rico, com um toque de doçura graças à adição de mel Mirsalehi. Além disso, o cheiro permanece dias. Sim, eu teria esse perfume em forma de perfume e vela, se pudesse.

Embalagem

Ok, precisamos conversar sobre a embalagem. Sempre adorei o visual dos produtos Gisou, e apesar da máscara capilar original ser super chique, tem algo nessa nova embalagem que me faz amar ainda mais esse produto. Projetada para se parecer com um pote de mel, é o tipo de máscara capilar que você deseja exibir com orgulho no chuveiro.

Os resultados

Meu cabelo depois de usar a nova máscara capilar Gisou.

Graças a anos de descoloração e modelagem térmica, meu cabelo muitas vezes pode parecer bastante seco e danificado. Sim, eu uso uma máscara capilar nutritiva uma vez por semana, mas ainda tenho dificuldade para conseguir brilho, a menos que faça um tratamento de salão. Porém, depois de usar esta máscara Gisou, notei mudanças perceptíveis no meu cabelo.

Meu cabelo não só ficou cheiroso por dias, mas também bastante mais macio e fácil de pentear. Sequei meu cabelo com meu Dyson Airstrait e fiquei realmente impressionado com o quão macio ele era em comparação ao normal. Mesmo alguns dias depois de lavar meu cabelo, meu namorado comentou como meu cabelo estava macio (e ele geralmente nunca percebe essas coisas).

Embora meu cabelo parecesse um pouco mais brilhante depois de usar este produto, ainda não foi tão eficaz quanto um tratamento de salão. Porém, depois de associá-lo a Óleo capilar com infusão de mel Gisou Eu não conseguia acreditar o quão brilhante era. Com certeza usarei essa combinação no futuro, pois fez meu cabelo parecer muito caro.

Por £ 39, essa máscara capilar não é barata, mas você ganha muito produto e não precisa usar muito para ver a diferença, então deve durar um bom tempo. No geral, se você está procurando uma das melhores máscaras capilares do mercado para cabelos macios, macios e dignos de salão de beleza, eu adicionaria esta ao topo da sua lista.

Compre máscara capilar Gisou Honey Gloss Ceramide Therapy

Gisou Máscara capilar terapêutica Honey Gloss Ceramida Compre antes que acabe. Para Cheira incrível

Hidrata o cabelo

Adiciona brilho

Um pouco vai longe

Pode ser usado como máscara capilar rápida ou tratamento noturno Contra Um pouco mais caro

Não adiciona tanto brilho quanto um tratamento de salão

Compre mais produtos Gisou aprovados pelo editor

Gisou Óleo capilar com infusão de mel Um dos meus óleos capilares favoritos de todos os tempos.

Gisou Condicionador sem enxágue com infusão de mel Este condicionador sem enxágue deixa seu cabelo muito macio.

Gisou Perfume para cabelo com infusão de mel Sim, Gisou tem perfume para cabelo para manter seu cabelo com um cheiro bom todos os dias.

Gisou Perfume para cabelo com infusão de mel – Rosa Selvagem Esta fragrância Wild Rose é imperdível.