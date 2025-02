Trump e eu demos uma boa olhada. Trump disse que Putin parece que ele quer paz e quer o fim da guerra. E ele disse: “Eu sei o que você quer”. Eu respondi: “Você fala com Putin como chefe do estado russo, converse com você e pensa nele como um inimigo. E eu não acredito nele”. Eu disse que era uma garantia de segurança de segurança para nós. Já tivemos um incêndio esmagador -. A Rússia excluiu o acordo. E, de qualquer forma, tudo vai se romper. Portanto, é impossível sem garantias de segurança. Sei que os americanos não querem que a Ucrânia esteja na OTAN, e será muito difícil para nós. Então eles nos dão armas e contingentes militares dos Estados Unidos e da Europa.

Trump disse que queria conversar com dois presidentes ao mesmo tempo – Rússia e Ucrânia. Ele não disse que Putin era uma prioridade e eu acredito nele. De fato, não é muito confortável que Trump tenha entrado em contato com a Rússia pela primeira vez, porque você sabe como a Ucrânia e a Europa respondem a isso – não há negociações sobre a Ucrânia sem Ucrânia. As chamadas são chamadas, eu entendo tudo, mas é mais importante para nos conhecermos. Somente após as reuniões dos Estados Unidos e da Ucrânia e o desenvolvimento do plano, como parar Putin, é justo conversar com os russos. É importante para nós que existem europeus na mesa de negociações. Todo mundo entende que pode haver um formato de negociação – América, Ucrânia e Rússia. Onde está a Europa? Estou muito interessado na Europa. Não está claro como tudo será, mas temos que ser persistentes.

Esta é uma recontagem curta declaração Vladimir Zelensky, feito durante uma viagem de trabalho a NPP Khmelnitsky em 13 de fevereiro. As declarações são reguladas, mas seu significado é completamente preservado.

Trump iniciou negociações sobre o fim da guerra na Ucrânia. Ele chamou Putin e Zelean. Como isso foi percebido no mundo “A Ucrânia está fodendo. A propósito, a Europa é”, disse o funcionário ucraniano no comentário sobre o economista

