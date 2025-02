"Não é um tabu": Elly Schlein não se esconde, ele quer roubar os italianos

Massimo Sanvito 18 de fevereiro de 2025

Elly Schlein Tem o grande valor de assustar todos. Os italianos em primeiro lugar, quando o convidado do “Sunday Coffee” explica na Rádio 24 que a propriedade européia é “não tabu” porque “todos concordamos com a redução dos impostos para a classe média e no trabalho, tanto que nada de Nós contestamos nós, reduzimos a cunha de impostos, mas a lei foge quando inclinamos uma idéia para sobrecarregar os super ricos em vista da vinha do capital “. Mas mesmo para os colegas de equipe de seu partido e refletido nos eleitores do centro, a campainha é ativada, quando o secretário diz Dem: “Dois anos de secretariado? Eles me dizem que foram os terceiros mais longos. Nós nos esforçamos para continuar por um muito tempo ».

A esse respeito, Elly Piccata respondeu ao prefeito de Milão, Beppe SalaQue já tentou de tudo por um tempo para se inscrever no federador central da esquerda. Também enfiando a deriva esquerda à esquerda do secretário. «De acordo com o prefeito Sala se a esquerda não fala com a classe produtiva, a madeira continua a fazer? Em dois anos, recuperamos uma identidade clara para essa parte, começando com os fundamentos que haviam sido perdidos, desde a batalha pela saúde pública até o salário mínimo “, é claro que ele perdeu você, mas esses são detalhes … em seu anfitrião Rádio 24 Ele falou em todos os campos da América («o ataque do vice -presidente americano Para transportar Para a UE, é grave e inaceitável: a UE é baseada nos princípios fundamentais da democracia, não tira lições de um governo que acaba de entrar no cargo iniciou uma série de decisões que atrogem os direitos fundamentais das pessoas “) na Rússia («O ataque ao presidente da República Sergio Mattarella pelo governo russo é inaceitável “), devido ao movimento de nenhuma confiança Daniela Santanchè“Porque estamos falando de um ministro que foi acusado de orçamento falso, mas também está sendo investigado por golpes contra o estado”. Para o condenado Mimmo Lucano (18 meses antes de False quando ele era prefeito de Riace e havia se tornado um “modelo” da esquerda na administração de imigrantes), mas nenhum pedido para desistir do presidente europeu (escolhido com AVS).





Finalmente, palavras para (quase) mel para Giorgia Meloni Na eleição dos quatro novos juízes do Tribunal Constitucional: “Com Giorgia Meloni, nos confrontamos com o Tribunal Constitucional, foi uma longa discussão, mas estou extremamente satisfeito com o resultado. Havia uma voz de grande compactação no Novos juízes constitucionais. Reigns, é claro, é claro …