Não é uma bem -vinda muito ‘rápida’ para a estrela pop quando os Eagles Boo Taylor Swift fãs no Super Bowl

Taylor Swift voltou ao Super Bowl para ver Travis Kelce e seus chefes de Kansas City jogando contra o Philadelphia Eagles no domingo.

Mas, para sua surpresa, sua recepção nesta temporada foi muito diferente do ano passado.

A estrela pop, que foi aplaudida em voz alta quando chegou ao grande jogo em Las Vegas, foi vaiado pela multidão pró-Eagles quando foi exibido nos quadros de vídeo dentro do Superdome durante um intervalo no primeiro trimestre do Super Bowl.

Sentado ao lado de Rapper Ice Spice, Swift deu um pouco de olho lateral e enrugou o nariz quando percebeu que o boo era endereçado a ela.

Leia também | Super Bowl 2025: celebridades que participaram do grande jogo; Donald Trump para Taylor Swift

Assista ao vídeo aqui:

Leia também | ₹ 99 milhões de rúpias? O que sabemos sobre a proposta de Travis para Taylor Swift

É assim que os usuários da Internet reagiram: “Lmao Taylor Swift, recebendo uma realidade muito conquistada … você adora vê -la”, disse um usuário de redes sociais, e outro disse: “Ele merece”.

“Lol disse ‘O que está acontecendo?'” Um estagiário perguntou.

“Lol, ela ficou surpresa com isso. Bom clipe ”, disse um usuário.

“Para ser justo, não é culpa que o mostre constantemente na câmera”, disse um usuário.

“Eles estavam vaiando com especiarias de gelo. Eu realmente espero que você tenha trazido lã ”, disse outro usuário.

O casal de poder Taylor Swift e Travis Kelce são um casal e entretenimento esportivos desde o início da temporada passada, quando a ala de quatro vezes All-Pro convidou o vencedor do prêmio Grammy agora 14 vezes para vê-lo jogar em um confronto com os Bears. Kelce tentou entregar uma pulseira de amizade para Swift quando tocou no estádio Arrowhead, apenas para ficar frustrado.

O relacionamento deles floresceu quando os Chiefs seguiram seu segundo Super Bowl consecutivo no ano passado. Swift fez parte da celebração no campo em uma noite fria em Baltimore, quando os Chiefs venceram os Ravens para vencer o campeonato da AFC.

Então o turno Swift Star chegou ao grande jogo em Las Vegas.

Leia também | Grammy 2025: Taylor Swift ‘presta homenagem’ ao namorado Travis Kelce

Ele estava no meio de sua turnê de época e tocou um concerto em Tóquio no mesmo fim de semana. Swift fez uma corrida louca de lá para o aeroporto, pulou um jato particular para Los Angeles e chegou a Las Vegas com bastante tempo.

Uma vez dentro do Allegiant Stadium, os fãs e as câmeras de televisão viram Swift ganhar um concurso de cerveja, festejar com amigos famosos como Blake Lively e Lana Del Rey e finalmente chegar ao campo após a vitória dos Chiefs por 25-22 no 49ers.

Kelce e Swift comemoraram a localização de seus lábios enquanto os confetes vermelhos e dourados caíram ao redor deles como chuva.

Leia também | Taylor Swift coloca uma roupa de ₹ 30,8 lakh para incentivar a AFC; Você consegue adivinhar a marca?

Travis Kelce pop ‘a pergunta’? A grande questão de que o SPON neste domingo não era se Taylor Swift chegaria ao jogo, como no ano passado, mas o que poderia acontecer se ele estivesse no campo mais tarde, comemorando o terceiro título consecutivo do Super Bowl de Travis Kelce e o quarto em geral .

Kelce, 35 anos, não foi comprometido em jogar no próximo ano, e alguns dentro da organização dos chefes estão se preparando para sua possível aposentadoria.

Kelce tem estabelecido as fundações para sua carreira após o jogo, construindo um podcast lucrativo com seu irmão, o centro aposentado do Eagles Jason Kelce e aparecendo em “Saturday Night Live” e outros programas de televisão.

Depois, há a questão de saber se Kelce poderia fazer a pergunta.

De acordo com a BETMGM, aqueles que desejam apostar em seus planos podem obter 8/1 probabilidades que a Kelce propõe começar com uma vitória do Chiefs.