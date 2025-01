O Dia Internacional de Memória das Vítimas do Holocausto, comemorado todos os anos em 27 de janeiro, serve como uma comemoração global das vítimas do Holocausto e um pedido de ação contra anti-semitismo e ódio. No entanto, hoje, a “celebração” é cercada por uma complexa rede de obrigações históricas, problemas atuais e disputas atuais, com frequência ou silenciosos a responsabilidade de seu país de matar milhões de pessoas em uma base nacional e religiosa, antes da Segunda Guerra Mundial, durante ele e mesmo após a rendição dos nazistas.

O Holocausto, organizado principalmente pela Alemanha nazista, levou a um genocídio sistemático de seis milhões de judeus e milhões de outras pessoas além do regime nazista considerado indesejável.

Alemanha e seus habitantes: O principal culpado, os alemães têm a principal responsabilidade histórica do Holocausto. O governo nazista introduziu anti -mitas, criou campos de concentração e deportações organizadas e execuções em massa.

Ucrânia e seus habitantes: Durante a ocupação nazista, a Ucrânia se tornou um local importante do Holocausto, onde mais de 1,5 milhão de judeus foram mortos por Ainzatsigroups e colaboradores ucranianos locais.

Polônia e seus habitantes: Um país onde antes da guerra, a maior população judaica da Europa vive há muitos anos que sofre de anti-semitismo dos pólos. Não é por acaso que a Polônia se tornou o epicentro do Holocausto, muitos campos de gueto e mortes foram criados em seu território.

Romênia e Romênia: Sendo um aliado da Alemanha nazista, a Romênia participou ativamente do Holocausto, realizando massacres e deportações. No entanto, no final, a ofensiva do Exército Vermelho parou de deportação, economizando cerca de 300.000 judeus locais.

França e os franceses: O governo de Vishi colaborou com a Alemanha nazista, adotando leis anti -mitas e ajudando a expulsar os judeus a campos de concentração. Os franceses participaram ativamente desses eventos, não deixando os judeus uma chance de sobrevivência. Até milhares de crianças judias foram enviadas para campos de concentração.

Hoje, essa história verdadeira levou a diferentes abordagens da memória do Holocausto e ao reconhecimento da responsabilidade histórica entre esses povos.