‘Não é uma questão muito inteligente’: Donald Trump atinge jornalistas sobre a questão de Washington Avine Acab | Olhar

“O impulso da diversidade da FAA (Administração Federal de Aviação) inclui a abordagem da contratação de pessoas com deficiências intelectuais e psiquiátricas graves. Isso é surpreendente”, disse Trump.

O apresentador da CNN Kaitlan Collins questionou Trump, observando que ele estava culpando os democratas e políticas de Dei, apesar das identidades das 67 pessoas mortas no acidente ainda não haviam libertado.

Trump, no entanto, respondeu rapidamente, afirmando que não faria diferença. “Eu não acredito nisso”, disse Trump. “Eu não acho que os nomes das pessoas, você quer dizer os nomes das pessoas no avião, você acha que isso fará a diferença?”

O repórter da CNN o pressionou mais, perguntando como seus comentários sobre as políticas de Dei confortariam as famílias do falecido.