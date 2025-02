"Não esperamos o pássaro": O médico envergonha Ossini em Unomattina

Claudio Brigliedo 02 de fevereiro de 2025

A ciência diz que é natural. E de vez em quando, com a ciência, você também pode rir. Momentos de uma certa vergonha IncomumO RAI 1 recipiente da manhã. Adivinhe do condutor Massimiliano Ossini É o Dr. Claudio Francschi, Professor de Imunologia no Departamento de Patologia Experimental da Universidade de Bolonha. Em seu campo, uma imagem, bem como o conhecimento antigo da transmissão em que ele participou várias vezes no passado.

O sujeito é sério e interessante, o envelhecimento dos órgãos do corpo humano. Mas o professor, com um lema de geest tão vulgar quanto inesperado, o joga em uma vaca que se transforma alguns segundos em um “meme” viral nas mídias sociais. «Descobrimos que todo órgão tem seu próprio relógio e que há um órgão em todas as pessoas um pouco mais velho que os outros»O imunologista explica, muito seriamente. “Então, por exemplo, eu poderia ter meu órgão … eu sou um exemplo, que órgão?”, Ossini o interrompe. Ele não sabe que essa pontualização é suficiente para ativar o caos.





A piada realmente serviu em um prato de prata e o homem da ciência mostra o Spirit Van Lugaglino: “Não esperamos o pássaro!”, Eu o jogo com indiferença antes de me perder em um som longo e solitário. Seguir Segundos de geada: Franceschi se vira, pisca, agitada na cadeira. A direção de Rai 1 enquadra Ossini, sentada na frente dele. Seu rosto vai da palidez ao Fantozziano Ciano-Mentera. O proprietário traz o dedo na frente dos lábios, como simular um “sssh, silêncio”. Tarde demais. “Digamos que os órgãos, o fígado …”, o fio de ossini retoma o esforço sobre -humano. Mas o espírito dos espectadores agora viaja para longe, longe.