"Não, espere!": Pânico para Francesca Michielin, Carlo Conti interve

Il Festival Também é interessante para seus eventos inesperados. E em termos de Francesca Michielin É daqueles que não passam despercebidos. De fato, a cantora logo após o lançamento canônico de sua música “Mud in Paradise”, exatamente quando os gráficos com o rosto e o título da música passou, você sente um grito aqui: “Não, espera”. Um disfarce técnico: o cantor caiu o fone de ouvido que serviu para ouvir sua própria voz. Carlo Conti imediatamente interveio e tentou tranquilizar o artista: “Está indo? Nós organizamos tudo aqui, o fone de ouvido e começamos de novo da cabeça. Ok Francesca?”.

Michielin envergonhou visivelmente tentou controlar a emoção do momento: “Sim, Carlo, Oké”. Ela pediu desculpas ao público e lançou uma performance gritando. O público o apoiou com um grande aplauso. E o cantor também teve a ver com as consequências de uma queda das escadas para o Ariston durante os testes. Na verdade, ela foi acompanhada por Carlo Conti em sua entrada no palco. O condutor Ele apoiou o braço dela e a levou ao centro do palco. Um gesto do grande Senhor por quem ele recebeu agradecimentos especiais de Michielin: “Obrigado Carlo, eu te amo”.