Não está claro quem foi para Eknath Shinde com o comentário ‘Não me leve levemente’: Ajit Pawar

O vice -diretor de Maharashtra, Ajit Pawar, disse no domingo que não estava claro quem era o objetivo do comentário de Eknath Shinde de que não deveria ser tomado de ânimo leve.

Falando no 98º Akhil Bhartiya Marathi Sahitya Sammelan, Pawar questionou se Shinde se referiu a Shiv Sena (UBT) ou a outra pessoa.

“Recentemente, Shinde usou uma frase” Não me leve levemente. Não está claro quem era o objetivo desses comentários ”, disse Pawar na presença de Shinde no estádio Talkatora. “Ainda não está claro se o ‘mashal’ não deve ser tomado de ânimo leve ou outra pessoa não deve levá -lo de ânimo leve”. ‘Mashal’ é o símbolo eleitoral de Shiv Sena (UBT), dirigido por Uddhav Thakery.

Shinde, que falou depois de Pawar, não deu mais detalhes. “O comentário de ‘Don’s Take Me levemente’ foi uma referência a um incidente que ocorreu há mais de dois anos”, disse o mencionado acima por Agência de notícias PTI Em seu relatório.

Pawar disse que não havia divisão na Aliança Mahayuti, que inclui BJP, PNC e Shiv Sena.

Em 2022, Shinde se tornou primeiro -ministro depois de se separar de Sena Shiv, liderado por Thakery e formando uma aliança com o BJP. Após as eleições da Assembléia de Maharashtra de 2024, Shinde concordou em mudar os papéis, com Devendra Fadnavis, seu vice no governo anterior, tornando -se primeiro -ministro.

No evento, Shinde lembrou que foi durante seu mandato como ministro principal que Marathi recebeu o status de linguagem clássica pelo governo central. Ele também falou sobre a reação de seus oponentes políticos com ele recebendo o prêmio Mahadji Shinde do chefe do NCP (SP) Sharad Pawar.

“Esquecemos tudo após as eleições e incentivamos as relações além da política”, disse Shinde, referindo -se à interação entre Sharad Pawar e o primeiro -ministro Narendra Modi durante a inauguração de Sammelan.

Ajit Pawar e Shinde expressaram preocupação com o crescente uso do inglês como um meio de instrução.

(Entradas PTI)