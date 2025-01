Não está claro quem liderará o Pentágono quando Trump assumir o cargo. O que acontece então? | Notícias do mundo

WASHINGTON (Reuters) – Não está claro quem assumirá o comando do Pentágono e dos serviços militares quando todos os principais líderes renunciarem na segunda-feira, quando o presidente eleito, Donald Trump, fizer o juramento de posse.

Na sexta-feira, as autoridades disseram que ainda não tinham ouvido quem se tornaria secretário interino da Defesa. As autoridades disseram que os chefes militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea estavam a preparar-se para assumir o cargo de secretários de serviço interinos – uma medida rara – porque nenhum civil foi nomeado ou, em alguns casos, recusaram a oportunidade. Como de costume, todos os atuais nomeados políticos renunciarão a partir do meio-dia EST do dia da posse, deixando centenas de cargos importantes de defesa em aberto, incluindo dezenas que exigem confirmação do Senado. Além do cargo mais alto e de três secretários de serviço, todos os seus adjuntos e funcionários seniores de política deixarão o cargo.

O Comitê de Serviços Armados do Senado deverá votar na segunda-feira a escolha de Trump para chefiar o Departamento de Defesa, Pete Hegseth, mas uma votação completa no Senado poderá ocorrer apenas dias depois. Como resultado, alguém da administração Biden teria que assumir temporariamente o comando.

Para os secretários de serviço, as autoridades disseram que, embora as coisas ainda possam mudar antes da posse, a equipe de Trump está considerando o general Randy George, chefe do Estado-Maior do Exército, como chefe temporário desse serviço. Eles disseram que o general David Allvin, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, e a almirante Lisa Franchetti, chefe da Marinha, estão cientes de que poderão ter que intervir se nenhum civil for nomeado secretário interino, e estão se preparando para essa possibilidade.

As autoridades, que falaram sob condição de anonimato para discutir as deliberações internas, disseram que muitos líderes seniores da administração Biden estão relutantes em servir na próxima administração Trump porque estão preocupados com as mudanças políticas que poderão ter de gerir ou aplicar. Geralmente, apenas pessoas indicadas pelo presidente e confirmadas pelo Senado atuam como secretário de defesa ou secretário de serviço, mesmo na qualidade de interino durante uma transição. Trump poderia retirar um membro confirmado da administração Biden de outra agência e enviá-lo ao Pentágono.

O controlo civil das forças armadas é um princípio fundamental, mas nos termos da lei, os chefes militares das forças armadas (todos confirmados pelo Senado) podem assumir temporariamente o controlo. É estranho, mas aconteceu há mais de 30 anos.

Arnold Punaro, general aposentado de duas estrelas da Reserva do Corpo de Fuzileiros Navais, disse que em 1993, o almirante Frank Kelso, que era chefe da Marinha, foi convidado a servir como secretário interino da Marinha quando Bill Clinton assumiu a presidência por causa de líderes civis. não deu um passo à frente. “Isso não acontece com muita frequência”, disse Punaro, que passou 14 anos como diretor de gabinete no Comitê de Serviços Armados do Senado e há décadas assessora indicados durante o processo de confirmação. “Normalmente, você não quer militares na ativa servindo em postos de controle civis. A realidade prática é que eles desempenham os dois papéis.” A transição para um novo secretário de defesa geralmente é um processo ordenado.

Há quatro anos, o vice-secretário de Defesa de Trump, David Norquist, tornou-se secretário interino durante o intervalo de dois dias entre a posse do presidente democrata Joe Biden e a votação do Senado para confirmar Lloyd Austin como chefe do Pentágono. O presidente Barack Obama pediu ao secretário da Defesa do seu antecessor republicano, Robert Gates, que permanecesse como seu líder no Pentágono em 2009. Em 2017, Jim Mattis, escolhido por Trump para ser secretário durante o seu primeiro mandato, foi confirmado no dia da tomada de posse.

Várias administrações abordaram a transferência de forma diferente. Em muitos casos, as pessoas foram convidadas a permanecer numa posição temporária. Num caso recente, disseram as autoridades, os controladores dos serviços intervieram como secretários interinos porque uma tarefa fundamental nos próximos meses é elaborar o enorme e complexo orçamento e, mais frequentemente, dinheiro que as pessoas consideram menos político.

A lacuna deste ano é ainda mais complicada pelo facto de Trump e Hegseth terem prometido livrar o Departamento de Defesa dos que chamam de generais “despertos”, ou daqueles que apoiaram programas de diversidade. Isto levanta a possibilidade de que, mesmo que a administração se esforce para preencher as suas vagas de nomeação política, também possa estar a abrir lacunas na estrutura de liderança militar que terão de ser preenchidas.

Quando a senadora Elissa Slotkin, democrata do Michigan, perguntou a Hegseth durante sua audiência de nomeação se ele pretendia demitir o atual presidente do Estado-Maior Conjunto, general C.Q. nos padrões de meritocracia, letalidade e compromisso com as ordens jurídicas que lhes serão dadas”.

Hegseth disse anteriormente que Brown deveria ser demitido. Grupos conservadores compilaram listas de generais que acreditam que deveriam ser demitidos por apoiarem programas de diversidade. Se Brown for demitido, o vice-presidente assumirá até que um novo presidente seja confirmado.