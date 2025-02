Não está em tendências? A combinação de roupa de inverno de Renée Zellweger é 100% clássica

Há um estilo clássico de Hollywood e, em seguida, há apenas um excelente estilo clássico. Às vezes, os dois se cruzam, criando o diagrama de ventilos perfeito da moda alcançável e atemporal. E Renée Zellweger é a última lista A a acertar a aparência, ambos na cobertura de fevereiro de Vogue britânicae IRL.

Recentemente, vimos o ícone de estilo no início dos anos 2000, com um conjunto simples, mas chique, composto por três salas -chave: uma gola alta, calça e uma trincheira. É uma aparência fácil, mas extremamente polida para os dias de inverno de mau tempo em Londres, Nova York e além.

Claro, estamos apaixonados pela atriz desde o início dos anos 2000 Rom-com, então foi um prazer ver isso Encontre a co-estrela Hugh Grant no tapete vermelho no início desta semana para promover Bridget Jones: louco com o garoto. O filme será apresentado para o Dia dos Namorados, então temos os dias (e armazenamento em chocolates) enquanto continuamos a admirar uma roupa A + de Zellweger.

Continue rolando para comprar passes, trincheiras e calças para recriar sua versão do visual Zellweger – é um ajuste perfeito, assim como você.

(Crédito da imagem: backgrid)

Compre o visual

Marmelo Casaco de trincheira longa de alongamento de conforto Nenhum guarda -roupa está completo sem uma vala convencional; O marmelo faz uma sala de qualidade a um preço incrível.

Esplêndido Turtleneck clássica Não há nada base em uma boa camada base.

República da Banana Calças de perna grandes

Modernizado com um exaustor furtivo para quando ele realmente chove.

Fim da terra Light -Sleeeved Light Jersey Long -mangas longas -Sleeved Você não encontrará uma gola alta de melhor qualidade pelo preço.

Para temer Pernas esticadas de largura

Eterno Trencheira moderna Use -o curvado na cintura, ou ventoso e sansfilé.

República da Banana T-shirt luxuosa lã de lã de lã