"Não, Fabio … eu não preciso disso": Intaghi’s Wrath quebra na TV

Roberto Tortora 3 de fevereiro de 2025

O último derby do Madonnina No molho holandês (a vantagem de Reijnders, Pari de Vrij) não foi a Simone Inzaghi, que nunca foi capaz de prevalecer aqui no Rossoneri nesta temporada e viu uma super xícara italiana debaixo do nariz que ele já acreditava que ele venceu. Em particular, para deixar o treinador de Piacenza zangado, ele não está rigoroso em Thuram, viciado na corrida por Pavlovic na área de penalidade e não revisado para o NÓS.

Inzaghi um ar, Con Enviado Quero dizer no movimento, ele só diz: “Não, obrigado … Fabio … eu já vi e não preciso disso. Foi uma rigidez sensacional …”. É o minuto 73 e a Inter consegue explorar um contra -ataque para o Milão. Thuram começa com sua velocidade habitual e consegue prevalecer sobre a marcação Pavlovic. Assim que você entra na área, o francês é viciado em bezerro e cai, enquanto Theo Hernandez chega da esquerda que, em deslizamento, jogou corretamente a bola para longe. Chiffi faz sinais claros para continuar o jogo e, de Lissone, tudo está quieto.





Na conferência de imprensa Inzaghi Ele se ventila no episódio: “Vemos de Bolonha, de Riad e deste jogo. Não sei quais são as diretrizes … existe o árbitro, também houve Theo com Pavlovic, mas quem está com o var deve lembrete. Ok, a intervenção de Theo Hernandez, não o toque de Pavlovic para o bezerro esquerdo de Thuratm.