"Não foi tão divertido quanto você". Katia Follesa sem filtros, o armazenamento venenoso em Amadeus

Feche Follesa Foi um furacão de emoções, comédia e piadas muito tóxicas. O terceiro co-condutor da terceira noite do festival de Sanremo veio depois de Miriam Leone e Elettra Lamborghini. Mas, graças à sua grande personalidade, ele rapidamente esqueceu a ex -Miss Italy e Pop Star. Precima se apresenta na escada de Ariston com um bob. A razão? Ele tinha medo de cair. Mas foi uma referência clara aos pequenos acidentes – pense em Francesca Michielin – que aconteceu nos últimos dias.

Não feliz, ele recebeu ajuda para se livrar de Carlo Conti. E ele aproveitou a oportunidade para atormentá -lo com suas piadas. “Você faz tudo muito rapidamente”, disse o comediante com uma alusão sexual velada. Ele respondeu: “Temos que perguntar à minha esposa”. Mas antes de apresentar Sarh Toscano, ele lançou um sucesso muito difícil em Amadeus, o antigo diretor artístico do festival: “Amadeus não era tão legal quanto você“. Sdeng!





Muitos apreciaram sua simpatia pelas mídias sociais. E há pessoas que até pedem sua presença todas as noites. “Super Nice Katia Follesa, ela deveria fazer todas as noites.” “Katia tudo tinha para liderar este Sanremo.” Em suma, é uma consulta popular.