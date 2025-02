Não há proposta de aumento salarial para a Suprema Corte, juízes do Tribunal Superior: Centro

Atualmente, não há proposta de aumentar o salário e as atribuições dos juízes da Suprema Corte e do Tribunal Superior, disse o governo em Rajya Sabha na quinta -feira.

A última vez que eles enviaram seu salário, subsídios e pensões foi em 2017.

“Atualmente, nenhuma proposta de melhorar o salário, as tarefas e as pensões etc. para os juízes da Suprema Corte e os tribunais superiores está sob a consideração do governo”, disse o ministro da lei, Arjun Ram Meghwal, em uma resposta por escrito.

Ele disse que o salário, a alocação e a pensão sobre os juízes da Suprema Corte e os 25 tribunais superiores são governados pela lei dos juízes do Supremo Tribunal (Salários e Condições de Serviço), 1958 e os juízes do Tribunal Superior do Lei do Tribunal (Salário e Serviços), 1954, respectivamente.

O salário, a pensão e as atribuições dos juízes dos superiores foram revisados ​​pela última vez com efeito desde 1º de janeiro de 2016, após a implementação da 7ª recomendação da Comissão de Pagamentos pelo governo, por meio de uma emenda em ambas as leis.

O Presidente da Suprema Corte da Índia (CJI) obtém Rs 2,80 lakh por mês e os juízes da Suprema Corte e os principais juízes dos tribunais superiores obtêm Rs 2,50 lakh por mês.

Os juízes dos tribunais superiores obtêm Rs 2,25 lakh por mês.

O governo havia dito recentemente que estabeleceria o 8 da comissão de pagamento.