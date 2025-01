Não há sobreviventes na American Airlines Clash, 28 corpos recuperados após a colisão aérea em Washington

É provável que não haja sobreviventes no avião de passageiros da American Airlines e o choque de helicópteros militares no rio Potomac em Washington, disseram autoridades americanas na quinta -feira. Pelo menos 28 corpos foram recuperados do local do acidente, disse os bombeiros de Washington, John Donnelly, acrescentou que o departamento agora está mudando de resgate à recuperação.