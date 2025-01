O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou na quinta-feira a dor pelo trágico acidente de avião que cobrou mais de 64 vidas enquanto culpava os programas da era da era da era de Barack Obama-jo. Trump disse que as iniciativas dei priorizaram a política de segurança. As autoridades recuperaram 28 órgãos no que diz respeito à operação de busca.

Ele disse que a política levou à contratação de pessoas incompetentes, na tentativa de diversificar a força de trabalho. Trump criticou o ex -secretário de Transportes Pete Buttigieg, sugerindo que ele contratou pessoas não se qualificou com deficiência e problemas de saúde mental para o trabalho de controle de tráfego aéreo. Trump também disse que a FAA foi enfraquecida pela contratação de diversidade depois de ser rotulada como “muito branca”.

Durante a sessão informativa, Trump argumentou que sua própria liderança havia priorizado a segurança política. “Coloquei a segurança em primeiro lugar, Obama, Biden e os democratas colocaram a política em primeiro lugar e colocaram a política em um nível que ninguém viu. Sua política era horrível e sua política foi ainda pior”, disse Trump.

Trump descreveu o incidente como um “momento devastador” na história da nação. Reconhecendo o impacto nas famílias nos Estados Unidos e no exterior, incluindo cidadãos russos a bordo, disseram que os esforços seriam feitos para determinar a causa do desastre e evitar tais incidentes no futuro.

Indo a uma conferência de imprensa sobre o desastre da aviação, Trump disse: “Infelizmente, não há sobreviventes. Esta foi uma noite sombria e insuportável na capital de nossa nação e na história de nossa nação e uma tragédia de proporções terríveis proporções a como como Afligimos para cada alma preciosa que de repente foi removida.

“Tínhamos um contingente russo (de avião), algumas pessoas muito talentosas. Infelizmente, elas estavam naquele avião e lamentamos isso. Vamos garantir que nada disso aconteça novamente”, acrescentou Trump.

O presidente dos Estados Unidos também disse que seu governo estabelecerá a “barra mais alta possível” para a segurança da aviação.