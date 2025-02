Não há vínculo do Congresso, Mamata Banerjee diz que o Congresso de Trinamool competirá apenas 2026 Bengala Ocidental.

O primeiro -ministro de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, disse na segunda -feira que o Congresso de Trinamool (TMC) contestaria apenas as eleições da Assembléia de 2026, descartando qualquer aliança com o Congresso ou outras partes, segundo fontes do partido.

Falando em uma reunião com o MLA do partido antes da sessão orçamentária da próxima assembléia, Banerjee disse que confiava para garantir a maioria.

“O Congresso não ajudou a AAP em Delhi. Em Haryana, a AAP não ajudou o Congresso. Então, o BJP venceu nos dois estados. Todos devem estar juntos. Mas o Congresso não tem nada em Bengala. Vou lutar sozinho. Somos suficientes ”, disse uma fonte citando Banerjee.

Ela disse que o partido formaria o governo pelo quarto mandato consecutivo depois de ganhar mais de dois terços do total de assentos.

De acordo com uma fonte do partido, Banerjee disse aos legisladores que as idéias relacionadas que os partidos devem garantir que os votos da oposição não sejam divididos.

“Caso contrário, será difícil para o bloco da Índia parar o BJP em todo o país”, disse ele.

Banerjee também pediu aos legisladores do partido que estivessem vigilantes, dizendo que o BJP poderia tentar incluir nomes de estrangeiros na lista de eleitores.

Uma fonte disse que a reunião informou que a estrutura organizacional do partido seria reorganizada do nível estadual para o nível da cabine. Ela pediu aos legisladores que sugerissem três nomes para cada posição do líder sênior Arup Biswas antes de 25 de fevereiro.

Banerjee também comentou sobre a prisão do ex -ministro de Alimentos Jyotipriyo Malick em um caso de fraude. Ela chamou a prisão como “injusta” e disse que não havia evidências contra ele.