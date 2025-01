Não invoque mecanicamente a cumplicidade no suicídio, a polícia deve ser sensibilizada, diz o Supremo Tribunal

O Supremo Tribunal disse na sexta-feira que o crime de cumplicidade ao suicídio ao abrigo do Código Penal Indiano não deve ser invocado mecanicamente contra indivíduos apenas para acalmar os sentimentos dos familiares perturbados da pessoa que morreu.

Uma bancada composta pelos juízes Abhay S Oka e KV Viswanathan disse que as agências de investigação devem ser sensibilizadas para que as pessoas não sejam sujeitas a abusos de processos de acusação totalmente insustentáveis.

“A polícia parece recorrer à secção 306 do IPC casualmente e com demasiada facilidade. Embora as pessoas envolvidas em casos genuínos onde o limite é atingido não devam ser isentas, a disposição não deve ser aplicada contra indivíduos, apenas para amenizar os sentimentos de angústia da vítima. família”, disse o tribunal.

“A conduta do réu proposto e da vítima”, continuou o tribunal, “suas interações e conversas que precedem a infeliz morte da vítima devem ser abordadas de um ponto de vista prático e não divorciadas das realidades cotidianas da vida”. “A hipérbole usada nas trocas não deve ser simplesmente glorificada como instigação ao suicídio.”

O tribunal superior disse que os tribunais de primeira instância também deveriam exercer “grande cautela e circunspecção” e não deveriam adotar uma “síndrome do jogo seguro” ao formular acusações mecanicamente, mesmo que as agências de investigação em um determinado caso demonstrassem total desrespeito pelos ingredientes do Artigo 306.

A sentença veio de um apelo apresentado por Mahendra Awase contestando uma ordem do Tribunal Superior de Madhya Pradesh, que rejeitou seu pedido para isentá-lo de crimes puníveis nos termos da seção 306 do IPC.

Segundo os registros, uma pessoa suicidou-se e deixou um bilhete mencionando que estava sendo assediado por Awase.

Além da nota de suicídio, foram registrados depoimentos de testemunhas indicando que a pessoa que morreu estava perturbada porque Awase a estava assediando por causa do pagamento de um empréstimo.

O tribunal superior disse que, para abrir um caso no âmbito da Secção 306 do IPC, deve haver um caso de suicídio e na prática de tal crime, a pessoa supostamente cúmplice da prática do suicídio deve ter desempenhado um papel. papel ativo por meio de um ato de instigação ou da realização de determinado ato para facilitar o cometimento do suicídio.

O tribunal disse estar convencido de que não havia motivos para formular acusações ao abrigo da Secção 306 do IPC contra o recorrente.

“A leitura da nota de suicídio revela que o recorrente pediu à vítima o reembolso do empréstimo por ela garantido. Não se pode dizer que o recorrente, ao cumprir o seu dever de liquidar os empréstimos pendentes a pedido do seu empregador, possa ser “Ele é teria instigado a vítima a cometer suicídio”, afirmou o tribunal.

A ordem judicial dizia ainda: “O mesmo se aplica às transcrições, incluindo as partes enfatizadas acima. Mesmo tomadas literalmente, não se pode dizer que o recorrente pretendia ser cúmplice na prática do suicídio. Certamente não se pode dizer que o recorrente “por suas ações, eles criaram circunstâncias que deixaram a vítima sem outra opção a não ser cometer suicídio.”

O tribunal superior disse que o FIR foi apresentado “estranhamente” após um atraso de mais de dois meses.