"Não me convença". A herança, a guilhotina desencadeia dúvidas: caos após episódio | Olhar

UM A herançaO show de jogo executado por Marco Liorni Em Rai 1, Giulia, Katia e o estreante Francesco, que se sentiram no jogo de Triello no episódio hoje à noite, terça -feira, 4 de fevereiro. Katia e Francesco chegaram a 100 segundos. Para verificar no final KatiaFuncionário público da região da Campânia com uma paixão por viagens. O campeão jogou no início com um prêmio de 185.000 euros. As palavras a serem conectadas eram direitos, igreja, falar, nome e troca. Devido a várias metades, a figura para agarrar caiu para 11.563 euros. E após o minuto do raciocínio fornecido pelo regulamento de Katia, ele escreveu a palavra conselho. Pena que a resposta correta foi hoje à noite Persona. Katia poderá tentar novamente amanhã.

Muitos, um dos espectadores mais apaixonados, comentou o episódio do The Game Show nas mídias sociais. A parte mais discutida e discutida é a última, a guilhotina. Em um comentário desta noite, alguém disse que não concordou com a solução que o programa havia oferecido. “É dito homem da igreja ou mulher da igreja, uma pessoa da Igreja Maddechè #leredita”, por exemplo, um usuário escreveu sobre X. e outro repetiu: “Pessoa, mas Não me convença Com a igreja! “.