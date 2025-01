Não negar que o acusado era simpatizante do DMK: Ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, na Assembleia sobre o caso de agressão sexual da Universidade Anna

O ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, admitiu na quarta-feira na Assembleia de Tamil Nadu que o acusado no caso de agressão sexual da Universidade Anna era um apoiador do DMK.

No entanto, o Ministro-Chefe esclareceu que não era filiado ao partido. “Garanto que a pessoa presa no caso dos estudantes de Chennai não é membro do DMK. Ele é um simpatizante do DMK, não negamos isso”, disse Stalin.

Stalin também defendeu a imagem do acusado perante os dignitários do DMK. “Ele poderia ter sido fotografado com ministros e políticos, não há nada de errado nisso. Mas ele não é membro do DMK, mas sim simpatizante. “Essa é a verdade”, afirmou.

No entanto, Estaline também esclareceu que mesmo que o acusado “tivesse sido do DMK”, ele “teria agido”, disse o primeiro-ministro.

“Não salvamos o acusado, nós o prendemos e encarceramos imediatamente e o acusamos de acordo com a Lei Goondas”, disse Stalin na Assembleia.