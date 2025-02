"Não o temos com o pecador, mas os outros atletas …": A garganta profunda do anti -desperdício esvazia a bolsa

Caso Trevo Com o centro Jannik Sinner Continue discutindo. Wada não muda de idéia e pede um ED-Dues para o tenista de Pustarese, de 23 anos. A punição é esperada para abril, após o torneio que Jannik jogará na Terra Vermelha de Montecarlo. Em uma longa entrevista com o La Stamp, o porta -voz da WADA, James, falou sobre a situação de Jannik Sinner: “Wada não pede o cancelamento de nenhum resultado – Fitzgerald continua – exceto que já imposto em primeira instância. Porque a pergunta é agora, agora é Uma escalada para a bolsa Wada não comemorará mais ”.

E novamente: “Sem comentar um certo caso – o porta -voz da WADA acrescenta – eu diria que o princípio da responsabilidade objetiva é de importância fundamental para apoiar a correção no esporte. Sem isso, não haveria anti -doping e os viciados em drogas venceria. Atleta positivo (Pecador, etc.) Para uma substância proibida, não pode ser explicada de onde vem ou como veio em seu corpo, seria muito fácil para aqueles que trapacearam para escapar de importantes punições.

E no protocolo, nos últimos 20 anos “O Código Mundial Anti -Doping protegeu um esporte limpo em todos os países, foi revisado três vezes e uma nova revisão terminaria no final deste ano – ele acrescentou Fitzgerald -As revisões levam em consideração milhares de comentários e sugestões de diferentes grupos de partes interessadas em todo o mundo, incluindo atletas, governos, organizações anti -devaduras nacionais, federações esportivas e outros. Por exemplo, foram os atletas que insistem em penalidades mais graves contra os autores, com o resultado de que o período de suspensão (para tecidos não especificados) foi esticado de dois a quatro anos “.





And again: “It is known that some substances can be taken to mask the intake of others – concluded the manager – the drug class of masking agents mainly includes diuretics, but also includes probetecid and plasma extensions, as well as substance with a substance with Uma estrutura química semelhante que mudou os campeões de doping muda de excreções urinárias ou oculta a presença de outros agentes doping.