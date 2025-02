Não permitiremos que X, Tiktok destrua nossas democracias: Alemanha

Presidente alemão Frank-Walter Steinmeier Ele pediu às plataformas de mídia social que cumpram as leis européias, alertando que os sistemas democráticos não têm permissão para minar.

“É claro que os europeus exigem que empresas de tecnologia, como todos os outros, cumpram a lei européia, sejam chamados TiktokX, ou outra coisa “, disse Steinmeier na sexta -feira, referindo -se a duas das plataformas mais populares”. Não devemos nem permitir que plataformas destruam nosso sociedades democráticas Ou causar sérios danos aos nossos filhos “, disse ele.

Os comentários chegaram no meio de um impulso de vários países, da Austrália a TürkiyeImpor os requisitos mínimos de idade para as redes sociais protegerem melhor os jovens, cujas mentes se acredita serem especialmente impressionáveis ​​para a atratividade das plataformas digitais.

O presidente alemão fez os comentários na sexta -feira na Conferência de Segurança de Munique, que contou com a presença de líderes e ministros do governo em todo o mundo, incluindo o vice -presidente dos Estados Unidos. JD VancePresidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o ministro das Relações Exteriores da China Wang Yi.

Steinmeier também enfatizou que os países europeus investirão muito nos próximos anos para fortalecer sua posição na tecnologia digital e melhorar seus Capacidades de IA e infraestrutura.

Seus comentários também ocorreram em meio a crescentes tensões entre o governo dos EUA e Berlim antes das eleições parlamentares de 23 de fevereiro, na Alemanha. Na conferência, o vice -presidente dos Estados Unidos, Vance, fez um discurso controverso criticando os governos europeus por adversários opostos partidos populistas e extremo direito do direito, alegando que essa posição era antidemocrática. Vance então se encontrou com o co -presidente da AFD (alternativa para a Alemanha) Alice Weidel em Munique, um movimento que apontou para apoiar alguns dias antes das eleições parlamentares da Alemanha.

Elon Musk, o proprietário de X e um aliado próximo do presidente dos EUA, Donald Trump, também apoiou os comentários de Vance na publicação da conferência em X: “Torne a Europa ótima! Mega, Mega, Mega”.

O bilionário de tecnologia apoiou repetidamente o AfD da extrema direita, apesar das amplas críticas aos partidos políticos da Alemanha Central à esquerda e da direita -Wing Center. Na quinta -feira, Musk publicou em X que “AFD é a única esperança para a Alemanha”.

Desde que Musk comprou o X (depois o Twitter) em 2022, a plataforma é conhecida como abrigo para vistas de extrema direita, e os críticos dizem que Musk agora espalha o tipo de desinformação que a plataforma proibiu.

A AFD anti -imigrante atualmente é uma pesquisa em cerca de 20%, posicionando -a para se tornar o segundo maior jogo nas eleições de 23 de fevereiro. No entanto, provavelmente permanecerá fora de qualquer governo da coalizão, já que todos os outros partidos se recusaram a cooperar com os extremistas certos.

A aliança CDU/CSU da direita central, dirigida por Friedrich Merz, tem uma vantagem dominante, com 30% em pesquisas recentes. Os social -democratas (SPD) do ministro das Relações Exteriores Olaf Scholz são 16%, com seu parceiro de coalizão Los Verdes a 14%.

Embora a aliança CDU/CSU lidera as pesquisas, elas devem formar um governo de coalizão. Merz ainda não indicou se eu preferiria associar -se ao SPD ou aos verdes.